Дюссельдорф, Германия, , 09:17 — REGNUM В результате пожара в клинике Мариен в немецком Дюссельдорфе один человек погиб и 72 серьезно пострадали, передает канал n-tv.

По неизвестной причине огонь вспыхнул в палате на втором этаже. Погиб 77-летний пациент, лежавший в этой палате. Густой дым быстро распространился на пять этажей здания. Пожарной службе понадобился час на борьбу с огнем. Раненым оказывали помощь на площадке для парковки.

Всего пострадали 72 человека, 61 из них отравился дымом. Одиннадцать человек находятся в тяжелом состоянии, существует угроза для жизни семи пострадавших.