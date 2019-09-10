Абакан, , 09:16 — REGNUM В Хакасии с начала 2019 года зарегистрирован 1781 пожар. В том числе, как сообщили ИА REGNUM 10 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, горящий мусор тушили 733 раза. Также хакасские огнеборцы ликвидировали 200 пожаров в жилых домах и потушили 58 горящих автомобилей.

Наибольшее количество возгораний ликвидировано в Абакане (473). А самой распространённой причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём (1277).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с начала 2019 года произошло 2543 пожара.

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