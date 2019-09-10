Арзамас, Нижегородская область, , 09:13 — REGNUM В Нижегородской области закончено расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Арзамаса по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, в сентября прошлого года бывший мэр города подписал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без проектной документации. Пи этом он пытался извлечь прибыль от предпринимательской деятельности через доверенное лицо.

Директору одного из отделов администрации Арзамаса было поручено внести в документ заведомо ложные сведения о дате его выдачи.

В ходе следствия обвиняемый содействовал расследованию.

Учитывая его раскаяние в отношении бывшего чиновника назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИА REGNUM напоминает, в период с 2017 по 2018 год мэром Арзамаса являлся Михаил Мухин. В ноябре 2018 года он сложил полномочия по собственному желанию. Прокуратура области сообщала в июле текущего года, что бывший мэр заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.