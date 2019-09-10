Москва, , 09:17 — REGNUM Неприятный сюрприз ожидал бизнесмена, который хотел забрать свои деньги из депозитарной ячейки в одном из банков Москвы. 9 сентября он обнаружил пропажу крупной суммы денег, передает РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД России.

Сообщается, что предприниматель в декабре 2018 года положил на хранение $700 тысяч, что по сегодняшнему курсу составляет около 46 млн рублей. В понедельник он попытался открыть ячейку, но этого не получилось. Когда на место прибыл мастер и открыл дверцу, то денег в ней не оказалось.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).