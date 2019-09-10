Ногинск, Московская область, , 10:29 — REGNUM В подмосковном Ногинске полицейские задержали троих местных жителей, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств через интернет. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Выяснялось, что задержанные, возраст которых составляет от 23 до 50 лет, приходятся друг другу близкими родственниками. В управлении по контролю за оборотом наркотиков полагают, что они продавали наркотические средства бесконтактным способом через интернет-магазин.

«После того как клиенты оплачивали покупку запрещенных веществ и присылали подтверждения об оплате наркотиков, им на телефон приходила информация о месте их закладки», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли 13 свертков с порошкообразными, комкообразными и растительными веществами. Согласно лабораторным исследованиям, это психотропное вещество амфетамин и наркотические средства метилэфедрон и гашиш. Общая масса изъятого составила 300 г.

«Кроме того в телефоне одного из задержанных обнаружены фотографии с указанием географических координат мест хранения наркотических средств», — добавила Петрова.

На основе фотографий полицейские обнаружили два тайника с амфетамином. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 30 и ст. 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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