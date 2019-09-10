Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в торговом центре. Сообщение о возгорании, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, поступило утром 10 сентября.

Пожарные расчёты уже через несколько минут прибыли на место происшествия и, проведя разведку, приступили к тушению огня. Посетители к этому моменту успели самостоятельно эвакуироваться. Погибших и пострадавших нет.

Выяснилось, что пожар начался на первом этаже, после чего огонь распространился по вентиляционным шахтам на кровлю здания.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим электрооборудования», — сообщил старший дознаватель ГУ МЧС по республике Алексей Леонов.

Пожар был ликвидирован уже к 11 утра на площади 25 кв. метров. Всего в ликвидации загорания было задействовано 27 пожарных и 9 единиц техники.

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