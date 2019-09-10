Ачинский р-н, , 09:01 — REGNUM Пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Ачинском районе Красноярского края возместили материальный ущерб на сумму более 22 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили, что сотрудники прокуратуры в августе встретились с семьями, утратившими жилые помещения в ходе взрывов. После этого администрация района направила в адрес Минобороны РФ письмо о возмещении причинённого вреда.

Уже к 6 сентября «благодаря активному межведомственному взаимодействию» семьям возместили материальный ущерб на общую сумму более 22 млн рублей, подчеркнули в прокуратуре.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2019 года под Ачинском произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Погиб один человек, 15 пострадали. 9 августа произошла вторая волна взрывов, в результате за медпомощью обратились ещё 25 человек.

До второй волны взрывов прокуратура обследовала уничтоженные пожарами домовладения. От граждан были получены обращения о защите нарушенных жилищных прав.

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