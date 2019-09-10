Ижевск, , 09:01 — REGNUM По факту гибели 85-летнего мужчины и 82-летней женщины в Алнашском районе Удмуртии проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По предварительным данным, вечером 7 сентября супружеская пара решила затопить печь в бане. При этом супруги забыли закрыть печную заслонку и в бане произошло скопление угарного газа. Оба скончались из-за отравления.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются соседи и очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2019 года в одном из сёл Ульяновской области Бабушка и мать отправили восьмилетного мальчика и его семилетнего брата без сопровождения взрослых в баню, где они отравились угарным газом. Мать обнаружила детей уже без сознания, одного из мальчиков спасти не удалось.