Виктория, Канада, , 08:58 — REGNUM В Канаде 13-летний подросток помог раскрыть дело об исчезновении женщины, лежавшее на полках 27 лет, передает канал n-tv.

Подросток по имени Макс Варенка приобрел подводную камеру и решил испробовать ее на озере Гриффин в провинции Британская Колумбия. На отснятых кадрах он увидел очертания автомобиля на дне озера, о чем уведомил полицию. Прибывшие на место дайверы при его содействии обнаружили на глубине в четыре с половиной метра легковой автомобиль, а в нем — тело пропавшей в 1992 году 69-летней Джанет Фаррис из провинции Альберта.

Мальчик получил благодарность от полиции, а у семьи Фаррис, наконец, появилась возможность провести церемонию прощания с бабушкой.