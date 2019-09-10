Николаев, Украина, , 08:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в Николаеве двух мужчин и одну женщину, подозреваемых в торговле наркотиками, сообщили 9 сентября в пресс-службе Национальной полиции области.

Полицейские установили, что 18-летняя задержанная заказывала наркотики по интернету, двое сообщников — 20-летний житель Николаева и 30-летний житель Новой Одессы — могли распространять наркотики, пряча их в орехи.

«Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали под настоящий орех, потом развозили по местам, которые предварительно оговаривали с клиентами. Из Николаева мужчины должны были ехать дальше в Новую Одессу, однако их планам помешали правоохранители», — сказано в сообщении.

Мужчин задержали при попытке продать наркотики.

В ходе обыска в квартире у подозреваемых нашли более килограмма амфетамина, 150 упаковок наркотиков, готовых к отправке клиентам, 150 таблеток экстази, 77 марок ЛСД, марихуану, соли, около килограмма прекурсоров, деньги и банковские карты.

Женщина вместе с правоохранителями добровольно сходила на почту, где забрала очередную партию амфетамина.

Следственные действия продолжаются, злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницком задержали группу лиц, у которых во время обыска изъяли около семи килограммов марихуаны, 100 кустов конопли и другие наркотики.

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