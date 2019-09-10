Сиань, Китай, , 08:49 — REGNUM Суд китайского города Сианя приговорил к смертной казни мужчину за похищение и убийство ребенка, сообщает China Daily.

Суд установил, что в 2018 году Лин Юаньцзе похитил девятилетнего соседского мальчика с целью получить за него выкуп. После того как ребенок оказал сопротивление, злоумышленник убил ребенка, а тело вместе со своим сообщником спрятал на чердаке.

В итоге суд приговорил Юаньцзе к смертной казни, а его сообщника — к пожизненному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный народный суд Китая объявил, что преступления сексуального характера в отношении детей являются «чрезвычайно мерзкими» и приводят «к крайне серьезным последствиям», они будут беспощадно караться смертной казнью.

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