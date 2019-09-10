Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 9 сентября задержали двоих подростков, повредивших памятник Верхнеудинскому купцу. Подробности происшествия сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

«Двое несовершеннолетних отпилили часть сундучка в руках у купца и попытались похитить находившиеся в нем денежные средства», — отметили правоохранители.

Одного из хулиганов — 13-летнего подростка задержали и передали полиции сотрудники расположенного рядом банка, второй убежал. У задержанного в рюкзаке оказались монеты и купюры различных стран, а также ножовка по металлу. К вечеру того же дня задержали и второго вандала, которым оказался 15-летний школьник.

«По словам учащихся в одном классе несовершеннолетних, они решили похитить из сундучка деньги, увидев в СМИ сюжет о скульптуре», — добавили в МВД.

В настоящее время устанавливается причинённый ущерб, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Пока нарушители будут поставлены на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время памятники в Бурятии часто становятся объектами вандализации. Так, ранее в Улан-Удэ повредили мемориал участникам Великой Отечественной войны, погибшим от ран в госпиталях. Как выяснилось, в него врезался водитель.

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