Сочи, Краснодарский край, , 08:52 — REGNUM Утром 10 сентября в Сочи загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу в 5:21. Первые пожарные прибыли на место в 5:26. На тушение потребовалось около часа, в 6:21 пожар был ликвидирован.

«К сожалению, есть пострадавшие», — говорится в сообщении от МЧС. Эвакуировано было 20 человек.

«Интерфакс-Юг» со ссылкой на сочинскую администрацию сообщил, что из-за пожара один человек погиб. Еще одного госпитализировали. Также агентству стало известно, что загоревшийся дом является трехэтажной мини-гостиницей.