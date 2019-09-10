Берёзовский, Свердловская область, , 08:40 — REGNUM На территории Берёзовского городского округа проводится доследственная проверка по факту организации незаконной добычи скального грунта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что добыча породы ведётся в карьере на площади более двух тысяч квадратных метров при помощи экскаватора. Также в районе разработки повалены молодые деревья.

Отметим, что прокурорская проверка была организована после появления публикаций в средствах массовой информации. Были проведены опросы присутствовавших на месте граждан. Доследственная проверка, организованная полицией, находится на контроле надзорных органов.