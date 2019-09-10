Анкара, , 08:37 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в провинции Батман, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

В ходе рейдов также были задержаны восемь повстанцев, которые подозреваются в планировании нападений на позиции правительственных войск.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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