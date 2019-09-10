Уфа, , 08:59 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении троих экс-сотрудников отдела полиции города Уфы, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, завершил следственный комитет Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По сообщению пресс-службы, в декабре 2018 года двое следователей пришли в отделение полиции № 11 Уфы по заявлению подростка, который пожаловался в территориальное отделение СКР на то, что его незаконно задержали и избили полицейские. Следователи привели с собой двух понятых.

Следствием установлено, что один из обвиняемых, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции, зная кто и с какой целью пришел в отделение полиции дал указание своим подчиненным выдворить следователей и понятых из отдела полиции, тем самым препятствуя в проведении следственных действий.

По версии следствия, подчиненные применили физическую силу в отношении двоих следователей, а также в отношении двоих девушек-понятых и силой вывели их из помещения дежурной части.

В ходе следствия обвиняемые свою вину в совершенном преступлении не признали. Впоследствии, после проведения служебной проверки они были уволены из органов внутренних дел.

В настоящее время уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.