Якутск, , 08:30 — REGNUM В Нерюнгринском районе Якутии произошло ДТП 10 сентября на автодороге «Лена» в 30 км от села Иенгра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение о ДТП поступила пожарным Нерюнгринского района.

«По прибытии трёх пожарных на место ДТП, был обнаружен перевернутый фронтальный погрузчик без номеров, водителя придавило кабиной. Он погиб. Пожарные вытащили его из-под машины», — пояснили в пожарном гарнизоне.

Личность погибшего водителя и кому принадлежит техника — выяснят в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии участились случаи ДТП, особенно с летальным исходом. За руль садятся нетрезвые водители, подвергая опасности не только свои жизни, но и пассажиров.