Владивосток, , 08:29 — REGNUM Два новых очага вируса АЧС выявлено в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые очаги выявлены в селе Богуславец Красноармейского района и в селе Жариково Пограничного района. К настоящему времени очаги заболевания АЧС выявлены в Пограничном и Дальнереченском районах, а также в городе Дальнереченске.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в двух населённых пунктах снят режим карантина. При проведении мероприятий по отчуждению заболевших свиней, было уничтожено более 11 тысяч голов домашних животных.