п. Коротчаево, , 08:33 — REGNUM Пропавший ямальский вертолёт Ми-2 с тремя пассажирами на борту был найден в Красноярском крае в 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, вертолёт Ми-2 без регистрационных номеров с тремя пассажирами на борту вылетел 11 сентября из ямальского посёлка Коротчаево в посёлок Дудинка Красноярского края без уведомления служб организации воздушного движения. В место назначения воздушное судно не прибыло. Проведённые в августе поисково-спасательные работы были приостановлены по причине безрезультатности, но возобновлены по поручению правительство ЯНАО «Ямалспасом» в сентябре.

В 25 км от города Дудинка 7 сентября был обнаружен обгоревший вертолёт с человеческими останками нескольких лиц. На данный момент проводится генетическая экспертиза найденных тел.

По факту исчезновения вертолёта Ми-2 с тремя пассажирами Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале продолжаются поиски пропавшего вертолёта Ми-2 с тремя пассажирами