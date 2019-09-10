Красноярск, , 08:24 — REGNUM Рейс самолета из Красноярска в Москву авиакомпании «Победа» был задержан 9 сентября из-за обнаруженной в нем неисправности, передает Sibnet.ru со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.

Вылет должен был состояться в 7:15 по местному времени (3:15 мск), но после двух часов ожидания на борту воздушного судна пассажиров попросили покинуть салон.

Сообщается, что при осмотре самолета перед вылетом, в нем была обнаружена неисправность. Характер неисправности не сообщается.

На сайте аэропорта сообщается, что тот же самолет уже вылетел в Москву в 11:14 (7:14 мск).