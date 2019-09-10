Томск, , 08:20 — REGNUM Капитан-механик судна осуждён за растрату в Томске, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В судебном заседании было установлено, что в ночь с 5 на 6 мая 2019 года капитан-механик судна «Томь-1» велел своим подчинённым причалить к берегу реки Томь в районе деревни Казанка Томского района. Затем мужчина похитил с судна 1,37 тонны топлива, перекачав его в бензовоз. Топливо он продал.

Суд учёл, что капитан-механик являлся условно осужденным и совершил преступление в период испытательного срока по другому приговору — о мошенничестве.

Условное осуждение было отменено. Капитану-механику было назначено наказание в виде трёх лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области бывший военнослужащий оказался на скамье подсудимых за похищенное топливо на сумму 3,3 млн рублей. По его указанию подчинённые сливали топливо со склада ГСМ и вывозили за территорию части.

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