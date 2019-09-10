Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны сотрудники коммерческого медицинского центра, расположенного в офисе на улице Белинского, 86. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям ос СМИ городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершённом группой лиц по предварительному сговору мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По версии органов дознания, злоумышленники с июня 2016 года по август 2018 года обзванивали граждан, приглашая их пройти в указанном медицинском центре обследование. Впоследствии они уговаривали доверчивых пациентов согласиться на дорогостоящее лечение, причём в некоторых случаях для подобной помощи не было медицинских показаний, а в некоторых — граждане не нуждались, так как они имели немедицинское назначение.

На данный момент совокупный ущерб, нанесённый гражданам, составляет более 300 тыс. рублей.

Следственные органы просят жителей Екатеринбурга, которые могли пострадать от мошеннических действий, обратиться в полицию.