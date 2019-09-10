Исламабад, , 08:12 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана арестовали 22 демонстрантов во время протестов за независимость Кашмира, об этом 9 сентября сообщает Al Jazeera.

Забастовки начались в субботу, 7 сентября, и продолжались в течение нескольких дней. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним, территория Кашмира является объектом спора между Индией и Пакистаном. В настоящее время область разделена между указанными государствами.

В индийском штате Джамму и Кашмир регулярно вспыхивают протесты против центрального правительства, местное население здесь выступает за отделение от Индии. Однако в пакистанском Кашмире также существуют сепаратистские настроения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пакистанские военные: Индия не захватывала террористов на Линии контроля