Чита, , 08:06 — REGNUM Потолок обвалился детском саду № 38 в Чите 9 сентября. Об этом передает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на одного из родителей, чей ребенок ходит в это дошкольное учреждение.

Судя по представленной фотографии, упало около половины потолочного покрытия в игровой комнате. Сообщается, что все дети, по счастливой случайности, находились в этот момент на прогулке.

В пресс-службе администрации города эту информацию агентству подтвердили и сообщили, что ремонт начнут с 10 сентября, а группе предоставят другое помещение.

Прокуратура Забайкальского края сообщила на своем сайте, что по данному факту начата проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.