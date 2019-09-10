Красноярск, , 07:58 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 10 сентября в авиационной зоне зарегистрирован один лесной пожар. В зоне контроля в Эвенкии действует ещё одно возгорание площадью 12 тыс. га. Населённым пунктам и объектам экономики огонь не угрожает, сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе.

Возгорание в авиационной зоне тушат 10 специалистов авиапожарной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 сентября в регионе был зарегистрирован один лесной пожар на площади 12 тыс. га — в зоне контроля в Эвенкии.

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