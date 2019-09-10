Шадринский район, Курганская область, , 07:50 — REGNUM В Шадринском районе Курганской области утром 10 сентября на 215-м километре автодороги Екатеринбург — Курган столкнулись автомобиль Mazda и грузовик «Газель». Погибли оба водителя и пассажиры иномарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Курганской области.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Известно, что от столкновения оба транспортных средства загорелись. На место происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение.

На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.