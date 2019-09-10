София, , 07:51 — REGNUM Главного редактора болгарской газеты «Дума» и одного из секретарей Национального движения «Русофилы» Юрия Бориса, подозреваемого в шпионаже, отпустили на свободу вечером 9 сентября, сообщается на сайте возглавляемой им газеты.

Журналиста отпустили без предъявления обвинений, хотя еще утром того же дня болгарская полиция взяла его под стражу, дома произвели обыск, а также изъяли электронные носители и документы.

Напомним, движение «Русофилы» было создано в 2003 году. Целью создания движения является развитие дружеских отношений между Россией и Болгарией.