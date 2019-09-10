Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. ДТП произошло на 25 километре автотрассы «Екатеринбург — Тюмень».

Как сообщает издание Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:40 по местному времени. Грузопассажирская «Газель», двигаясь по трассе, столкнулась со стоявшим из-за неисправности на обочине автокраном. В результате столкновения «Газель» загорелась. Два человека, находившихся в «Газели» погибли на месте, а водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются личности пострадавших. Сообщается, что у «Газели» номера Тюменской области.