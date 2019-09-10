Канберра, , 08:07 — REGNUM Сотни жителей Австралии были вынуждены покинуть свои дома в восточных штатах страны из-за бушующих лесных пожаров. Об этом 10 сентября передает агентство Reuters со ссылкой на информацию пожарной службы Австралии.

По данным ведомства, 140 пожаров в настоящее время полыхают на территориях штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Распространению лесных пожаров в этих двух австралийских штатах способствовал ветер.

Комиссар полиции Квинсленда Катрина Кэрролл заявила журналистам, что по меньшей мере восемь из этих пожаров являются «подозрительными», ведется расследование причин возгорания.

«Некоторые из возгораний связаны с детской шалостью, … некоторые были (совершены) целенаправленно и злонамеренно, — сказала она. — Последствия… ужасны. Люди могут погибнуть. Разрушаются здания и жилые дома».

Отмечается, что в Квинсленде в условиях низкой влажности воздуха, сильного ветра и высохшего растительного покрова 85 пожаров полностью уничтожили или повредили 84 дома. В соседнем Новом Южном Уэльсе пожарные вели борьбу с 55 пожарами, около пяти объектов полностью сгорели.