Благовещенск, , 07:35 — REGNUM В полицию позвонили встревоженные граждане и сообщили о подозрительном предмете в здании Пенсионного фонда в Благовещенске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Амурское отделение Пенсионного фонда в Благовещенске в 11:00 по местному времени оказалось оцепленным полицией после поступления сигнала об обнаружении в здании подозрительного предмета.

Вскоре на месте оказались все службы, вызываемые в подобных случаях: полиция, пожарные, медики, кинологи и сапёры. Подозрительным предметом оказался портфель, однако, прежде чем кинологи и сапёры приступили к своей работе, пришёл хозяин потерявшегося портфеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге была установлена неадекватная женщина, позвонившая в полицию и сообщившая о якобы заминированном бизнес-центре «Небо». Теперь ей придётся ответить перед законом о ложном сообщении.