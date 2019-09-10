Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM Спортсмен из Екатеринбурга, преодолевший в минувшие выходные тридцатикилометровую дистанцию в Ионическом море, умер во время утренней пробежки. Как сообщают местные СМИ, о скоропостижной смерти сообщил друг пловца.

«Потеря для всего нашего плавания… Вышел на утреннюю пробежку — и упал», — цитирует Е1 заявление знакомого спортсмена.

Он также предположил, что причиной неожиданной смерти мог стать сердечный приступ.

Отметим, что ранее 60-летний спортсмен из Екатеринбурга участвовал в соревнованиях по плаванию на открытой воде Oceanman. В выходные он участвовал в заплыве на 30 километров и преодолел эту дистанцию за 10 часов, заняв третье место.