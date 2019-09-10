Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, 10 сентября 2019, 07:12 — REGNUM Разыскиваемый 11-летний школьник из посёлка Ола Магаданской области найден живым и невредимым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM волонтёры.
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Больше суток искали ушедшего 9 сентября со школы 11-летнего ребёнка — 10 сентября его обнаружила мать дома под кроватью. Где он провел ночь и весь предыдущий день — выяснят полицейские.
Как сообщало ИА REGNUM, полиция 9 сентября объявила о поисках ребёнка в посёлке Ола.