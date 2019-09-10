Мпанда, , 07:07 — REGNUM В западном сельском районе Танзании, примерно в 30 км от города Мпанда, произошло землетрясение амплитудой 5,5. Об этом передает ВВС Africa.

Специальный корреспондент телерадиокомпании Хамфри Мгонджа сообщил, что власти подтвердили подземный толчок, зафиксированный 9 сентября в 02:38 по местному времени в западной части региона Катави.

Местный журналист рассказал ВВС, что в сельских и малонаселенных районах не было зарегистрировано никаких разрушений.

О жертвах землетрясения также не сообщается.