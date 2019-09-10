Курган, , 06:58 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя потребительского кооператива по газификации «Тёплый дом». Женщина взяла деньги за работу, которую не выполнила, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

Установлено, что в период с июня 2013 по август 2015 года, председатель кооператива злоупотребила доверием члена садоводческого товарищества «Оазис». Она взяла у него 31 тыс. рублей в счёт оплаты на проведение газа в СНТ, но работу не иполнила.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.