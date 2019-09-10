Хабаровск, , 06:59 — REGNUM Страшную картину обнаружил житель Хабаровска, приехавший на заброшенное кладбище, чтобы навестить могилу давно умершего родственника. В глубине погоста на дереве в петле висел скелет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным хабаровского Транссибинфо, по отдельным признакам удалось определить, что повешенный — мужчина. Документом при нём не нашлось, поэтому правоохранительным органам сейчас предстоит выяснить, что это был за человек, откуда он и, главное, почему он ушёл из жизни на заброшенном погосте, да ещё и таким образом.

Как сообщало ИА REGNUM, не так давно в Хабаровском крае имел место ещё один дикий случай на погосте в Хабаровском крае — в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил из неё покойника.