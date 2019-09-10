Тюмень, , 06:09 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка. Тело 16-летней девушки с признаками удушения обнаружено в одной из квартир города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Ранее несовершеннолетняя была объявлена розыск. Её тело нашли днём 8 сентября 2019 года в доме по улице Ткацкий проезд, 6. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По сообщению местных СМИ, квартира принадлежит ранее судимому мужчине 1981 года рождения. Его соседи утверждают, что квартира давно превратилась в притон. Сейчас мужчина объявлен в розыск.