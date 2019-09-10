Токио, , 05:57 — REGNUM На территории токийской воздушной гавани Нарита вынужденно остались ночевать более 13 тысяч пассажиров, сообщает 10 сентября телеканал NHK.

Сообщается, что прибывающие к терминалам пассажиры не смогли покинуть территорию аэропорта из-за транспортного коллапса, вызванного последствиями урагана Факсай.

Оказавшимся в ловушке людям администрация аэропорта организовала раздачу продуктов питания и вещей первой необходимости.

Власти надеются, что ситуация разрешится к концу дня 10 сентября.

Напомним, ураган Факсай, принесший с собой мощные ливни и шквальные ветры, обрушился на восточные части Японии в период с 8 по 9 сентября. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, три человека, еще 60 получили ранения различной степени тяжести.