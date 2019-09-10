Владивосток, , 06:00 — REGNUM Северокорейский рыбак находился в воде более десяти часов, прежде чем его спасли российские моряки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рыбак оказался в воде, в настоящее время не известно. Моряки передали спасённого пограничникам, вскоре он будет отправлен на родину.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время шторма в середине августа пограничники спасли 75 северокорейских рыбаков с терпящих бедствие рыбачьих шхун. Все моряки были переданы властям КНДР.