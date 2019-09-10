Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 05:40 — REGNUM В посёлке Ола магаданской области идут с 9 сентября поиски ребёнка. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правоохранительных органов, 11-летний Артур Шахурдин утром 9 сентября вышел из школы в посёлке Ола и домой не вернулся, местонахождение его не известно.

В поиске школьника кроме полиции и родственников, участвует отряд «Поиск детей. Магадан», но требуется помощь волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи пропажи детей не редки в разных регионах страны. Один из последних — 6 сентября в Красноярском крае ушёл из частного дома маленький мальчик. На вторые сутки поисков его нашли живым.