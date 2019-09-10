Петропавловск-Камчатский, , 05:40 — REGNUM Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух детей на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следственные органы проверят, состояла ли семьи погибших детей на учёте, были ли сигналы о неблагополучии. Бастрыкин потребовал дать правовую оценку действию, либо бездействию профилактических служб Вилючинска, в обязанности которых входят вопросы благополучия детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Вилючинске мать привязала к себе двоих маленьких детей и вошла с ними в воду. Полицейские вытащили всех троих, но детей уже не спасли.