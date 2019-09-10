Эльбан, , 03:55 — REGNUM В Амурском районе Хабаровского края под воду уходит посёлок Эльбан. Тайфун «Линлин» принёс сильнейшие осадки, река разлилась, питьевая вода закончилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вода из разлившейся реки начала заходить в дома, пользоваться водопроводной водой опасно — в посёлке везде развешаны объявления о необходимости кипятить воду. Бутилированная вода в магазинах почти закончилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае проходит паводок. Особенно тяжелая ситуация в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском и Амурском районах.