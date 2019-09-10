Санкт-Петербург, , 02:09 — REGNUM Бензовоз врезался в легковой автомобиль в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, сообщает портал 78.ру со ссылкой на сообщения очевидцев.

Сообщается, что ДТП произошло на 7-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги (КАД). Водитель бензовоза не заметил легковушку Toyota Matrix и снес половину автомобиля. Отмечается, что на момент аварии в автомобиле никого не было — женщина с ребенком вышли из автомобиля за некоторое время до ДТП. Пострадавших не было. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Кузнецком районе Пензенской области. В результате ДТП погибли три человека, включая пятилетнего ребенка, еще один человек получил травмы.

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