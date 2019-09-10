Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) провели обыск в офисе компании Truth Aquatics, которой принадлежало прогулочное судно Conception, передает телеканал KTLA со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

По данным источников, в ходе обысков агенты ФБР изъяли документы компании, а также провели осмотр другого судна, которое принадлежит Truth Aquatics. Отмечается, что правоохранителей интересовали в первую очередь возможные нарушение прав безопасности при эксплуатации судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября у острова Санта-Крус произошел пожар на прогулочном судне Conception. На момент трагедии на судне находились 39 человек. В результате пожара погибли 34 человека. По последним данным, обнаружены тела лишь 33 погибших.

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