Афины , , 01:00 — REGNUM Нервный водитель из Афин открыл огонь по автобусу с туристами

Горячий афинский водитель, выясняя отношения с водителем туристического автобуса о приоритете проезда на участке дороги, открыл огонь по автобусу, сообщает 9 сентября CNN Greece.

Инцидент произошел около 20:00 понедельника, 9 сентября. Сообщается, что бурное выяснение отношений произошло около отеля Caravel, где водитель туристического автобуса и водитель легкового автомобиля выясняли кому принадлежит право проехать первым.

Исчерпав все словесные аргументы, водитель легкового авто достал оружие и начал стрелять по автобусу в районе кабины водителя, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящий момент преступника задержан полицейскими. Сообщений о жертвах стрельбы не поступало.