Вашингтон, , 00:03 — REGNUM Трое членов экипажа судна Golden Ray, перевернувшегося у берегов США, были извлечены спасателями. Об этом 9 сентября сообщил журналистам капитан Береговой охраны США Джон Рид.

Джон Рид рассказал, что были извлечены трое из четырёх моряков, оставшихся на борту потерпевшего крушение грузового судна. Местонахождение четвёртого члена экипажа было определено и предстоит операция по его вызволению.

По словам Рида, успех спасательной операции во многом определялся взаимодействием двух региональных отделений Береговой охраны, службы спасения округа Гленн и добровольцев, которые оперативно привлекли нужных технических специалистов со всего мира.

Для извлечения моряков в днище корабля с максимальными предосторожностями было проделано отверстие, через которое сначала доставлялись продукты питания заблокированным людям, затем спасателям удалось вытащить и самих людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе на связь с членами экипажа перевернувшегося у берегов США судна Golden Ray, принадлежащего южнокорейской компании Hyundai Glovis Co. Ltd.

Читайте ранее в этом сюжете: Перевернувшееся в США судно Golden Ray вышло на связь со спасателями