Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Отверстие в днище судна Golden Ray, перевернувшегося у берегов США, проделывают спасатели для обеспечения продуктами четырёх членов экипажа, оставшихся на борту. Об этом 9 сентября сообщила Береговая охрана США в своём Twitter.

По данным ведомства, все четыре члена экипажа живы, но каково их состояние — на данный момент неизвестно. Через спецотверстие в днище корабля планируется передавать морякам продукты питания и предметы первой необходимости.

Кроме того, в настоящее время идёт разработка подробного плана вызволения людей из трюма перевернувшегося судна. Спасатели пояснили, что процесс будет медленным, но безопасным.

Напомним, грузовое судно Golden Ray, принадлежащее южнокорейской компании Hyundai Glovis Co. Ltd. перевернулось и загорелось у берегов США. На борту судна были 24 человека экипажа. В настоящее время в трюме судна остались четыре моряка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе на связь спасателей с членами экипажа судна Golden Ray, которые оказались заблокированы в трюме.

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