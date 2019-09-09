Санкт-Петербург, , 23:31 — REGNUM Нападение на сотрудника ДПС совершили трое злоумышленников в Санкт-Петербурге при попытке инспектора проверить у них документы. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДПС Петр Данилов © ИА Красная Весна

По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:30 мск на Ропшинском шоссе в Петергофе. Сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов. В результате проверки выяснилось, что у пассажиров, которые являются гражданами стран ближнего зарубежья, нет разрешения на пребывание на территории Российской Федерации.

Сотрудник полиции потребовал нарушителей выйти из машины и проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Граждане выполнить требования полицейского отказались и оказали сопротивление, нанеся сотруднику полиции телесные повреждения.

Два человека были задержаны на месте происшествия, одному удалось скрыться. В настоящее время проводятся ряд мероприятий по розыску нарушителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к суду жителя Ивановской области за насилие в отношении сотрудника полиции, которого он сбил автомобилем и протащил несколько метров по дороге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области за наезд на полицейского будут судить сына чиновника