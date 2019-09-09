Афины , , 23:30 — REGNUM Туристический автобус был обстрелян водителем легкового автомобиля в центре Афин в Греции. Об этом 9 сентября сообщило греческое издание «Нафтемпорики».

Туристический автобус Annie Spratt

По предварительной информации, инцидент произошёл около 19:00 по местному времени. Водитель легкового автомобиля вступил в перепалку с водителем автобуса, в котором ехали туристы из Южной Кореи.

Отмечается, что конфликт возник из-за непонимания, кто кому из водителей должен уступить дорогу. В ходе спора водитель легкового автомобиля вышел из машины и выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в дверь автобуса.

Нарушитель с места происшествия скрылся. В настоящее время проводится ряд мероприятий по розыску злоумышленника. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в Дагестане, которой закончился бытовой конфликт между тремя мужчинами. Ранения получили три человека.

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