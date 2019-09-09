Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM В Нижнем Новгороде обрушилась облицовка фасада Чкаловской лестницы — одного из самых узнаваемых символов города. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Частично обрушившийся фасад Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По словам директор МКУ «Управление инженерной защиты» Алексея Ежова, для выяснения причин ущерба и разработки дальнейшего плана действий привлекают экспертную организацию.

Незамедлительно на месте происшествия было выставлено оцепление, натянуты оградительные тросы, население в место инцидента не допускалось. До начала восстановительных работ на объекте будут дежурить спасатели.

ИА REGNUM напоминает, Чкаловская лестница построена по проекту архитекторов Александра Яковлева, Льва Руднева и Владимира Мунца и открыта в 1949 году. До присоединения Крыма являлась самой длинной лестницей в России. Состоит из смотровой площадки и 560 ступеней, которые располагаются в виде восьмерки. В местах пересечения окружностей также имеются две смотровые площадки.

Лестница является одним из самых узнаваемых символов города. Внизу у лестницы расположен катер Волжской военной флотилии «Герой».