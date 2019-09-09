Москва, , 21:35 — REGNUM Казахстанские дипломаты провели встречу с Бахытом Карабалаевым, обвиняемым в нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову, после заседания Басманного суда, на котором ему была избрана мера пресечения. Об этом 9 сентября сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, обвиняемый сообщил, что ему был предоставлен адвокат, никаких жалоб он не имеет и в переводчике не нуждается.

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Напомним, ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Казахстана Бахыта Карабалаева, обвиняемого в разбойном нападении на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре. После задержания мужчина признал свою вину. В соответствии с инкриминируемой статьёй ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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